大分県大分市で17日から始まる「金曜ロードショーとジブリ展」。 16日は開会を前にセレモニーと内覧会が行われました。 「金曜ロードショーとジブリ展」は日本テレビの金曜ロードショーとスタジオジブリの作品の歴史を振り返る展覧会です。 会場には「風の谷のナウシカ」に登場する王蟲も。高さおよそ4メートル幅およそ8.5メートルあるその姿は圧巻です。 このほか、ほ