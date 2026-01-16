7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が16日、都内で行われたMBS・TBSドラマイズム枠『マトリと狂犬』1＆2話先行上映後トークイベントに登壇した。司会でピン芸人、さらに本編にも出演する九条ジョーと息ぴったりのやりとりを展開。九条は「（かつて西畑が出演した）『まいど！ジャーニィ〜』で長い付き合いなので」と胸を張った。【集合ショット】オレンジが素敵！ブラックスーツで登場した西畑大吾＆向井理ら連ドラ単独初主