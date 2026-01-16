いよいよ今週末は大学入学共通テストですね。当日の天気が気になります。詳しく見ていきましょう。あす土曜日、大学入学共通テスト1日目です。試験会場に向かう7時から8時台は晴れそうです。朝は放射冷却の影響で、気温は4度前後まで下がります。手袋やマフラーなど、しっかりと防寒してください。一方で、予想最高気温は12度とかなり高くなります。会場内は暖かい場合もあるので、体温調節しやすい服装がおすすめです。帰り