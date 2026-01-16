なにわ男子の西畑大吾（29）が16日、都内で主演するTBS系ドラマ「マトリと狂犬」（20日スタート、火曜深夜1・28）のトークイベントに出席した。「アクションもあり、人情もあり、今までの地上波になかったような挑戦的な刺激がたくさんつまっている作品だと思います」とアピールした。西畑はある薬物事件をきっかけに、麻薬取締官（細田善彦）と警察（向井理）のダブルスパイとなった薬物の売人役を演じる。オファーを受けたと