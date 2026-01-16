強制執行手続きのために訪れた裁判所の執行官ら2人が刃物で刺され死傷した事件。これまでの調べで、逮捕された男が家賃を数十万円滞納していたとみられることが分かりました。事件は15日午前、東京・杉並区和泉のアパート前で発生。アパートからの立ち退き手続きをするために訪れた家賃保証会社の小栗壽晃さん（当時61）と裁判所の男性執行官（60代）が、住人の山本宏容疑者（40）に刃物で刺され、小栗さんが死亡しました。16日の