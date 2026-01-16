立憲民主党と公明党はきょう、新党「中道改革連合」の設立を発表しました。次の衆院選で、県内の選挙区から立候補を予定している立憲民主党の山登志浩衆議院議員と、新人の越川康晴さんが、新党に参加する意向を示しました。立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表はきょう国会内で、新党「中道改革連合」の結成会見を開きました。野田代表は新党への参加を幅広く呼びかけ「超短期決戦」となる次の衆院選に向けて候補者の擁立を急