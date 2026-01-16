日教組の第75回教育研究全国集会が16日、始まった。この日はオンラインで開いた全体集会で「平和を守り、真実をつらぬく民主教育の確立」とのスローガンを確認した。24、25両日、三重県で分科会があり、戦後80年を過ぎた後の平和教育の在り方や、各教科の授業実践について議論する。全体集会のあいさつで梶原貴中央執行委員長は、米国のベネズエラ攻撃などの国際情勢に触れ「各国で自国第一主義や排外主義勢力の台頭が散見され