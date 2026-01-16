ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」が１２日、放送され、料理家・平野レミの壮大な家族の歴史がひもとかれた。料理愛好家でシャンソン歌手、タレントとして活躍するレミ。父方の祖父は、スコットランドで王直属のワインマスターも務めた名家、ブイ家にルーツを持つヘンリー・パイク・ブイ。ヘンリーは平野駒と結ばれ、フランス文学者となるレミの父・平野威馬雄が誕生した。“あいの子”と呼ばれ差別に苦しんだ威馬雄。戦時中に