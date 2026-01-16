新潟県警は不同意わいせつの容疑者として去年12月に逮捕した30代の男性について誤認逮捕だったと発表しました。所在確認の不徹底や先入観による捜査などが原因だとしています。県警によりますと去年10月、長岡市で30代の女性が面識のない人物から胸を触られるといった被害がありました。去年12月、不同意わいせつの疑いで30代の男性が逮捕されましたが、1月に入り防犯カメラの映像などにより男性の犯行が不可能と確認されたことか