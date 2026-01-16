（台北中央社）台湾と米国の貿易合意に関連し、ラトニック米商務長官は15日、トランプ米大統領の任期内に、台湾の半導体サプライチェーン（供給網）の生産能力の40％を米国に移転させる目標を明らかにした。これに対し、龔明鑫（きょうめいきん）経済部長（経済相）は16日、回路線幅5ナノ（ナノは10億分の1）メートル以下の先端プロセスで概算すると、2036年時点でも台米の生産能力の比率で台湾が約80％を占める見通し