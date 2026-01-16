IKOMA FC 奈良（関西１部）は１月16日、いわてグルージャ盛岡より都倉賢が加入すると発表した。これまで川崎、神戸、札幌、C大阪などで活躍してきた実績十分のストライカーだ。昨季はいわてからのレンタルでJ３初参戦の栃木シティでプレー。シーズン終了後は両クラブともに満了が発表され、フリーとなっていた。 39歳のFWは同日に自身の公式Xを更新。「JFL昇格に向かって力を合わせていきましょう。ヴィッセル、セレッ