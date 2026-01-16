【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Luov（ルオブ）が、1月19日に新曲「君は救世主」を配信リリースすることが決定。さらに配信ジャケットが公開された。 ■“推し”への尊い気持ちを歌ったラブレターのようなアッパーチューン 「君は救世主」は、HALDONA（Vo）が、落ち込んだ感情を“推し”が救ってくれた経験から生まれた楽曲。 世界に存在してくれているだけで、それだけでいいと思える神のよ