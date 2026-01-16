ネクスグループ [東証Ｓ] が1月16日大引け後(19:45)に決算を発表。25年11月期の連結最終損益は7億2800万円の赤字(前の期は2億8900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の1600万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。26年11月期は1億1100万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結最終損益は3億2000万円の黒字(前年同期は1800万円の赤字)に浮上したが、売上