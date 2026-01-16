3人の下着を撮影し別の1人の下着をのぞき見ようとしたとして2025年に懲戒処分を受けた県警の元巡査長が略式起訴され裁判所は罰金50万円の略式命令を出しました。略式命令を受けたのは県警の元巡査長です。起訴状によりますと元巡査長は2025年7月と8月、県内でビデオカメラを使い3人の下着を撮影したほか、別の1人の下着をレンズ越しにのぞき見ようとしました。鹿児島区検察庁は16日付けで元巡査長を不安防止条例違反の罪で略