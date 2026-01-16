指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE（イコールラブ、通称イコラブ）。昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.2億回再生を突破し、さらにTikTok での総再生回数でも21億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales と