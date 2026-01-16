PUFFYの大貫亜美が、1月13日、Instagramを更新し、相棒である吉村由美とのツーショット写真をアップした。投稿には、《先日、新年一発目のリハがございまして、年末年始に思い切りバタバタワイワイしてPUFFYとしての責務放棄していたので、戻ってこれないかと思いましたがやはり30年も同じことしてると体が覚えておりました。そんなこんなで30周年を楽しみたいと思います。めっちゃ楽しみ〜！》とつづっている。PUFFYは1996