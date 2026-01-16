2026年1月13日、韓国メディア・国民日報は、韓国で発生するがんの約6％が食習慣と直接関係しているとする研究結果を報じた。特に、キムチをはじめとする塩蔵野菜の摂取が、がんリスクに最も大きく影響しているという。記事によると、ソウル大学医学部予防医学教室と同大学食品栄養学科の共同研究チームは、国民健康栄養調査や国内コホート研究データを用い、15年から30年にかけて韓国人の食習慣ががん発生および死亡に与える影響を