ファミリーマートは5年ぶりに社長を交代する人事を発表しました。新社長のもと、金融サービスを強化し、競合との差別化を図る方針です。ファミリーマート細見研介 社長「アパレル事業の育成やリテールメディアという新たな収益モデルへの挑戦を進めてきた。次の成長フェーズが明確に見えている今だからこそ、新しいリーダーのもとで、さらに大きな飛躍が可能になると判断した」きょう、ファミリーマートは小谷建夫取締役（6