「timelesz」の原嘉孝（30）が、15日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身の恋愛観について話した。8日の放送で「私との時間も大事にしてと言われたら？」という質問に「終わりです。お別れ」とキッパリ口にし「そうなるぐらいだったら無理。もう、パートナーいらないです、となっちゃうかも」と彼女に対する“終わりスイッチ”が多く、共演者たちを驚かせた原。今回は前回語りきれなかった自身の