¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê72¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë¿¶¤ê²ó¤¹Áª¼ê¡£¹ë²÷¤ÊÁª¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿§¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡©¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎµåÃÄ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤ò¡¢ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ò