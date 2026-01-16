元スピードスケート女子金メダリストの高木菜那さんが１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。ミラノ・コルティナ五輪に挑む妹の美帆から手作りの帽子を贈られたことを明かした。菜那さんは「ＭａｄｅｉｎＭｉｈｏ」と題し、「みほからのプレゼント手作りだから私だけの猫みみはいかわいい。帽子もｍｙｓｉｓｔｅｒも」とつづった。「ねこみみ増えたね！この子は少しとんがり耳にゃんにゃん」と記した菜那さん。と