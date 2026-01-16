巨人・石井琢朗二軍監督（５５）が１６日に都内のホテルで行われたスタッフ会議に出席し、今後の指導方針を明かした。昨年に電撃退団した前二軍監督の桑田真澄氏（５７）に代わり、同年１１月４日に就任した石井二軍監督は「一番大事になってくるのは、『共有』っていうところかなとは思う」と語った。チーム強化のため「ヨコの連携」だけではなく「タテの連携」も意識して取り組んでいく。指揮官は「各担当コーチも選手とし