寒さ対策が必須の冬コーデですが、おしゃれだって諦めたくない！ そんなミドル世代におすすめしたいのは、裏面に“ヒートテック”の機能を持つボア素材を使用した、【ユニクロ】のスウェットパンツ。スッキリシルエットのジョガーデザインで、部屋着っぽさを払拭。特に、抜け感を与え、清潔感をプラスできる白は冬のキレイ見えコーデにぴったり。今回は、FTNアイコンの着回し術をご紹介。大人コーデ