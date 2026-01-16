立憲民主党と公明党による新党の名前が「中道改革連合」に決まりました。解散総選挙は超短期決戦が見込まれる中、新党はどこまで有権者に受け入れられるのか。そして長野県内の選挙戦への影響は…。公明党 斉藤代表「新党の名前は“中道改革連合” 略称“中道”といたしました。」立憲民主党と公明党が16日に発表した新党「中道改革連合」。保守色が強い高市政権に対抗する勢力として、右にも左にも傾かない「中道」の結集を掲げて