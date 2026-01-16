◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）西前頭１２枚目・阿炎（錣山）が、初日からの連勝を６に伸ばし、単独トップとなった。右のかちあげで西前頭１５枚目・朝紅龍（高砂）の上体を起こし、回転のいい突っ張りから一気に突き出し。持ち味の長い腕を生かした相撲内容に「しっかり体をぶつけてはじいて、自分の距離で攻められて良かった」と振り返った。無傷の６連勝は、２２年初場所以来４年ぶり。それでも「油断は