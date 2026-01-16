◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦する。今大会の結果が３・５枠から２枠に減少した２８年ロサンゼルス五輪出場権を懸けた予選の組み合わせにも影響を与えるため、２８年ロス五輪に向けた第一歩となる大会。他国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に、０５年以降生まれの２１歳以下