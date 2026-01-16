W杯ジャンプ女子個人第17戦で飛躍する丸山希＝張家口（共同）【張家口（中国）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は16日、中国の張家口で個人第17戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が127.5メートル、124.5メートルの合計221.9点で2位に入り、3位だった個人第11戦以来の表彰台に上がった。ニカ・プレブツ（スロベニア）が合計245.6点で5連勝し、今季10勝目、通算32勝目と