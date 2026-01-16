解散・総選挙をめぐり、立憲民主党と公明党は16日、新党「中道改革連合」を結成しました。前回の衆院選の時期から水面下で進められていたという新党結成。公明党の県代表は「中道改革の軸になって勢力の塊を今後大きくしたい」と意気込みました。会見では……【公明党 斉藤鉄夫代表】「中道改革連合略称、中道！」立憲民主党と公明党が結党した「中道改革連合」。社会保険料の引き下げなどを目指す「生活者ファースト」を