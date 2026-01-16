2024年1月にブラジルのアトレチコ・パラナエンセから鳴り物入りでバルセロナに加入したものの、思うような成績を残せなかったブラジル人FWヴィトール・ロッキ。ロッキはその後レアル・ベティスでのプレイを挟み、昨年2月に母国ブラジルのパルメイラスに加入することを決めた。欧州挑戦は僅か1年で終わってしまったが、どうやらブラジル復帰の決断は正しかったようだ。ロッキは2025年に全コンペティションを合わせて20ゴールを記録