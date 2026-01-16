現在プレミアリーグで首位を走るアーセナルには欠かせない選手が何人かいる。鉄壁を構築するGKダビド・ラヤとウィリアム・サリバ、ガブリエウ・マガリャンイスのCBコンビ、中盤を制圧するデクラン・ライスとマルティン・スビメンディ、チームの顔ともいえるブカヨ・サカなどが挙げられるが、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールもその1人だろう。トロサールは12月で31歳になったが、鋭いシュートセンスとテクニックに衰えはみら