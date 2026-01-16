今年度二十歳を迎えた陸上自衛隊山口駐屯地の隊員たち。16日、先輩隊員や家族に向けて決意を語りました。（隊員）「これからは自分の選択に自信を持ち周囲の人に信頼されるような大人になることを目標に、1日1日を大切に過ごしていきます」陸上自衛隊山口駐屯地では、毎年隊員らが屋上から決意を述べる二十歳の誓いを行っています。隊員21人は、先輩からの応援を受けながら大きな声で思いを伝えていました。またことしは若い隊員に