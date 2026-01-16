今年度で閉校する山口県長門市の通小学校で伝統の鯨唄が披露されました。長門市の青海島にある通小学校は全校児童3人で今年度いっぱいで閉校します。通鯨唄はクジラの大漁を祝うのと同時にその冥福を祈る唄です。江戸時代から明治までクジラを網に追いたてモリを突いて捕らえる古式捕鯨が栄えました。かつては700人以上の児童がいた通小学校では1985年から通鯨唄の伝承活動を続けていて手は叩かずに「もみ手」で歌うのが特徴です。