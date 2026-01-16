ローマは16日、アストン・ヴィラからオランダ代表FWドニエル・マレンがレンタル加入することを発表した。契約には買い取りオプションも付随しており、新天地での背番号は「14」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ローマはレンタル料として200万ポンド（約4億2000万円）をアストン・ヴィラに支払い、買い取りオプションの金額は2500万ポンド（約53億円）となっているよ