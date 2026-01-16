RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ5,000ÀÊ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Öµ­Ï¿¤ÏJ1¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¤ÎÌó4,800ÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¸µÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç6°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½øÈ×Àï¤Ç¤ÏßõÎõ¤Ê¾º³ÊÁè¤¤¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡È²÷¿Ê·â¡É¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ