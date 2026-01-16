『十勝ひとりぼっち農園』（横山裕二/小学館）第22回【全35回】【漫画】『十勝ひとりぼっち農園』を第1回から読む東京在住の漫画家が、編集長の指令を受けて北海道・十勝へガチ移住！ 目的は、自分の手で一から育てた野菜を使って日本一のカレーライスを作ること。土地を買い、車を買い、家を借りて、ゼロから始まるひとり農園生活には笑えるハプニングが盛りだくさん。はたして美味しい野菜は育つのか？ そして本当に日本一のカレ