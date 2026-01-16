去年8月、石川県七尾市の高齢者施設に入居する93歳の男性を殺害したとして、逮捕・送検されていた88歳の男性が、16日付けで不起訴処分となりました。不起訴となったのは、無職の男性88歳です。男性は去年8月、石川県七尾市の高齢者施設で同部屋だった93歳の男性の頭や顔などを金属製の重りなどで複数回殴り、殺害したとして逮捕・送検されていました。その後、去年9月から約4か月に渡り男性の責任能力の有無を調べるため、鑑定留置