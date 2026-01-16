メ～テレ（名古屋テレビ） 公明党愛知県本部は新党立ち上げを受け、小選挙区に擁立していた愛知16区の候補について、比例代表候補での出馬に向け調整していることを16日の会見で明らかにしました。 「これまで愛知16区において支援いただいた皆さんには大変ご期待いただき、国会議員として期待と思いに応えていく覚悟を犬飼さんも決めているので、しっかり頑張っていただきたい」（公明党愛知県本部 里見隆治 代表）