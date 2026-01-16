豪快にぶつかり合う男たち。15日夜、長野県野沢温泉村で開かれた国の重要無形民俗文化財「道祖神祭り」です。無病息災や子どもの健やかな成長などを願い江戸時代から180年以上続く伝統行事です。15日午後7時。厄年の代表者などが現れ、祭りに使う火をもらう儀式が始まります。1時間後、巨大なたいまつに火がつけられました。男たちがたいまつを左右に揺らしながら、約300メートル離れた祭り会場まで運びます。 午後8時半