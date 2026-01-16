季節の節目である節分は、心と暮らしを整える大切な行事。和菓子の老舗たねやから、厄を除け福を招く想いを込めた節分限定菓子が今年も登場します。古くから厄除けの力があるとされる小豆を使い、見た目にも愛らしい意匠で仕上げた和菓子たち。家族で囲む節分のひとときはもちろん、大切な方への季節のご挨拶にもぴったりです。日本の行事を、甘くやさしく味わってみませんか♡ 厄除けを願う、節分限定まんじゅう たねや