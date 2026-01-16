玉木宏主演のフジテレビドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」第２話が１５日に放送された。序盤、誘拐の現場となった水族館で、天音蓮（玉木宏）がまたも謎の美女を発見。助手栗田凛（岡崎紗絵）を遠ざけて美女を「運命の再会」などと口説き始めたが、戻ってきた凛に見つかり「なに仕事中にナンパしてんですか！」と怒られ、連行された。謎の美女は第１話のバーに続く登場で、ゆいかれんが演じており、今後も登