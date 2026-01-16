国境や年齢を越えて交流できる場を設けようと、きのう富山大学で誰でも参加できる餅つき大会が開かれました。「よいしょ、よいしょ」きのう、富山大学で行われた餅つき大会には学生や職員、地域の人に加え、様々な国からの留学生などおよそ200人が参加しました。参加者たちは餅つきを体験したり、ついた餅にきなこやあんこを付けたりして、日本の食と文化に触れていました。このイベントは国境や年齢を越えて交流してもらおうと富