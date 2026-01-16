「1.17のつどい」が開かれる会場で、紙灯籠に火をともす人たち＝16日夕、神戸市中央区6434人が亡くなった1995年の阪神大震災は、17日で発生から31年。兵庫県内では16日から追悼行事が始まり、ろうそくや灯籠に火がともされた。震災を経験した人たちの高齢化が進み、今年各地で開かれる追悼行事の数は過去最少の見通し。記憶や教訓の継承が課題になっている。「1.17のつどい」が開かれる神戸市中央区の公園「東遊園地」では、ボ