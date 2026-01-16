イタリアのメローニ首相（左）に国際園芸博覧会のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」とサンリオのコラボ商品などを贈呈する高市首相＝16日、首相官邸高市早苗首相は16日、イタリアのメローニ首相が来日した15日に49歳の誕生日を迎えたことを祝福した。共同記者発表でファーストネームの「ジョルジャ」と呼び「誕生日を日本で迎えてくれたことは光栄だ。日本国民と共にお祝いする」と伝えた。その後の昼食会ではケーキを