俳優・中島裕翔（３２）が１６日、大阪市内で行われたＷＯＷＯＷ×Ｊ：ＣＯＭ「連続ドラマＷシリウスの反証」の舞台挨拶＆第１話特別上映会に出席した。７日に東京都内で行われる予定だった完成報告会は中島が体調不良となり開催中止となった。この日は不安を感じさせない元気な様子で登壇。歓声が飛ぶ中、来場者にさわやかな笑顔を振りまき、「先日のイベントを私の体調の都合で休んでしまい本当に申し訳ありません。すみま