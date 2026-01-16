有名パティシエの鎧塚俊彦さん（60）が1月15日までに自身のインスタグラムを更新。2015年9月に胆管がんにより、54歳という若さで亡くなった妻で女優の川島なお美さん（享年54）の墓参りを報告しました。【写真】川島なお美さんのお墓に寄り添う鎧塚さん鎧塚さんはこの日、バレンタインデーのイベントのため繁忙期に入るのを前に、墓参に訪れたようで、「一ヵ月もご無沙汰してしまいますので女房のお家をいつもより少し豪華に珍し