モデルのMALIA.さんは1月16日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の誕生日ショットを披露しました。【写真】MALIA.のイケメン息子「ママ記念日更新おめでとうございます」MALIA.さんは「愛郁は、今日で21歳。21年前の今日のこと、今でも鮮明に覚えてる」とつづり、5枚の写真を投稿。21歳の誕生日を迎えた次男と三男とのスリーショットを披露しています。1枚目はMALIA.さんと三男が長男の頰にキスをする愛情あふれる瞬間