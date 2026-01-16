中国人民銀行（中央銀行）が15日に発表した金融統計データによると、中国の2025年通年の社会融資規模増加額は累計35兆6000億元（約821兆2500億円）となり、前年より3兆3400億元（約75兆1500億円）増加した。25年12月末時点で、広義マネーサプライ（M2）残高は前年同期比8．5％増の340兆2900億元となった。人民元建て貸出残高は同6．4％増の271兆9100億元だった。適度に緩和的な金融政策の効果が着実に現れ、実体経済の安定的成長を