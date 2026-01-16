立憲民主党と公明党がきょう発表した新たに結成する党の名称は「中道改革連合」に。急転直下の動きに立憲の議員からは、党に対する批判の声も。今後の永田町の勢力図が大きく変わることになりそうです。 【写真を見る】立憲･公明の新党名は｢中道改革連合｣ 急転直下の動きに東海地方の議員は… ｢一切知らされず報道で見た｣の声も 今回の新党結成に街の人は…（20代男性）「公明党は以前は与党だったし、立憲民主党は野党第1党なの