こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年1月16日は、10Gbpsの高速転送と4K@60Hz表示を実現する、UGREEN（ユーグリーン）の「Revodok USB-C ハブ 6in1」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1 100W USB PD対応 4K 60Hz 10Gbps 高速データ転送 HDMIポート USB C 3.2 &am