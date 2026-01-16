県教育委員会は１６日、県内にある公立中高一貫校の来年度入学者選抜の志願状況を発表しました。倍率が最も高かったのは、中央中等の２．３倍でした。 県内にある公立中高一貫校は、県立中央中等教育学校、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校、太田市立太田中学校の３校です。 このうち、倍率が最も高かったのは中央中等の２．３倍で、男女６０人ずつの募集定員に対し志願者は男子１３５人、女子１４０人です。 次いで、四ツ葉学